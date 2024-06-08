قوات الدعم السريع في السودان ومجزرة قرية ود النورة

أخبار ليبيا 24

أدانت جامعة الدول العربية وعدد من الدول الأخرى والمنظمات الحقوقية، الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع السودانية، أمس الأربعاء، ضد منطقة (ود النورة) بولاية الجزيرة في وسط السودان، الذي أدى إلى سقوط أكثر من مائة مدني.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وفقاً لـ(وكالة الأنباء الألمانية).

دعم كامل للسودانيين

وأكدت الجامعة العربية على دعمها المستمر للجهود المبذولة من أجل وقف الصراع الدائر في السودان، وإنهاء كافة العمليات العسكرية التي تقودها قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، والتي يقاسي فيها المدنيين، أروع الانتهاكات الإنسانية وسط تخاذل العالم عن وقف المجازر المرتكبة بحق الشعب السوداني الأعزل.

وتقع قرية (ود النورة) مع نهاية امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض وترتبط تجارياً مع ولاية الخرطوم.

واتّهم نشطاء محليون (قوات الدعم السريع) السودانية، بتنفيذ هجوم على قرية ود النورة بولاية الجزيرة (وسط السودان)، يوم الأربعاء، وأنها (قتلت ما لا يقل عن 100 شخص).

وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، بإجراء تحقيق في ملابسات ما حدث في قرية (ود النورة) بولاية الجزيرة السودانية، ودعت كل الأطراف لحماية المدنيين.

وقالت كليمنتاين إن مصادر موثوقة أفادت بأن الهجوم على قرية (ود النورة) استُخدمت فيه أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان، ودعت جميع أطراف النزاع لاتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.