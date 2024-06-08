في عالم الأجهزة الإلكترونية.. كيف نقلص الوقت الذي يقضيه الأطفال على الشاشات؟

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يستخدم الأطفال الأجهزة الإلكترونية والشاشات بشكل كبير، في عالم يعتمد بشكل أساسي على الأجهزة الذكية في أداء جُل الأعمال اليومية، وأكدت دراسة جديدة باستخدام بعض الوسائل التربوية يمكن أن يحد الوالدين من استخدام الأجهزة الالكترونية عند أطفالهم.

حول الدراسة

وبحسب الدراسة، تم استطلاع رأي أكثر من عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما وأولياء أمورهم في الولايات المتحدة عن وتيرة استخدام هذه الوسائط، وفيما يستخدمونها.

وأظهرت النتائج أنه بالنسبة للأسر التي يتابع أفرادها برامج على الشاشات خلال أوقات تناول الطعام، كان استخدام الأطفال للهواتف الجوالة والأجهزة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر أعلى في المتوسط. وتبين أيضاً أن السماح للأطفال باستخدام جهاز في السرير قبل النوم، له تأثير كبير على وقت الشاشة. وفي كلتا الحالتين كان سلوك استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو والهواتف الجوالة أكثر إشكالية ويسبب في مشاكل نفسية وإدراكية تؤثر على قوة التركيز لديهم.

وفي المقابل، عندما حظر الوالدين استخدام الشاشات خلال تناول الطعام وفي السرير، كان استخدام الأطفال للشاشات أقل بمعدل يزيد على ساعة.

أفضل الوسائل لاستخدامها

ومن ضمن الوسائل الفعالة لحث الأطفال على تقليل استخدام الشاشات أو الأجهزة الالكترونية، عندما يرون والديهم لا يستخدمونها بشكل كبير خلال اليوم، فعامل القدوة والتأثر له دور إيجابي لدى الأطفال، ووفقاً للدراسة البيانات أظهرت أنه إذا استخدم الآباء الشاشات بشكل متكرر أمام أطفالهم، فإن الأطفال سيقضون أيضا وقتا أطول أمامها، لأنهم يميلون إلى تقليد والديهم بشكل تلقائي.

الوسائل التقليدية الخاطئة

ومن الوسائل التقليدية المنتشرة بين الوالدين استخدام أسلوب (المنع والمكافأة) ولكن أثبتت الدراسة أن هذه الطريقة أدت إلى استخدم أطفالهم الشاشات لفترة أطول بوجه عام.