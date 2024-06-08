عون يبحث مشاكل نقص تزويد الغاز لمحطات الكهرباء

ناقشَ محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة منهية الولاية، مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة؛ مستجدات القطاع النفطي، والنقص المتوقع في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.

كما بحثَ عون “إمكانية تفعيل قرار حكومة الوحدة الصادر في العام 2022 بخصوص مقترح وزارة النفط والغاز لتطوير حقل الحمادة م ن 7 أ وحقل عروس البحر بالنمط السريع، بالإضافة إلى تنفيذ مقترح الوزارة للمؤسسة للنظر في إمكانية البدء في تفريغ القبة الغازية بحقل انتصار 103د وملاحظة ما تبقي في طبقة النفط الخام بهذا الحقل، فضلاً عن المقترحات السابقة منذ 2021 لتطوير الاكتشافات الغازية والنفطية وتطوير المصافي الليبية لسد حاجة السوق المحلي” وفقَ ما جاء في منشور وزارة النفط والغاز.

ودعا عون إلى ضرورة التكاتف للتغلب على مشاكل نقص تزويد الغاز للسوق المحلي.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ عون مع أعضاء اللجنة المشكّلة لجهاز حرس المنشآت النفطية للتواصل مع مؤسسة النفط ووزارة النفط؛ أوضاع ومطالبات أفراد حرس المنشآت النفطية.

إذ طلبَ عون من جهاز حرس المنشآت النفطية تقديم مذكرة توضّح “المطالب والحقوق التي قضت بصلاحياتها القرارات والقوانين لأفراد حرس المنشآت النفطية مؤكدًا دعمه لأي حقوق أقرتها هذه التشريعات”