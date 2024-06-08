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صندوق النقد الدولي يمنح مصر 820 مليون دولار لدعم الاقتصاد

استراتيجية الصندوق تسعى لتعزيز الاقتصاد المصري

8 يونيو، 2024 7:01 م
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صندوق-النقد-الدولي
صندوق-النقد-الدولي

أخبار ليبيا 24

تمكنت مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بمنح القاهرة مبلغًا قدره 820 مليون دولار، ويهدف الاتفاق إلى:

1 استمرار التشديد على شروط السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم

2 التوصل إلى سعر صرف مرن للجنيه

3 التركيز على ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق النمو، فضلاً عن إعادة تقييم إعفاءات ضريبة القيمة المضافة

4 توفير حيز مالي يسمح بالاستثمار في رأس المال البشري عبر دغم قطاعي الصحة والتعليم

5 تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية للوصول إلى النمو المستدام

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

تراجع عائدات قناة السويس بــ65% خلال الربع الأول من 2024

وفي سياقٍ منفصل… كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.

إلى ذلك… حققت الصادرات المصرية السلعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعًا قدره 10% على أساسِ سنوي، مسجلاً 12.9 مليار دولار، إذ صدّرت مصر مواد البناء بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، في حين صدرت الصناعات الغذائية بــ2.1 مليار دولار، وجرى تصدير الإلكترونيات بــ1.7 ميلرا دولار، بحسب التخطيط التجارة.

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