صندوق النقد الدولي يمنح مصر 820 مليون دولار لدعم الاقتصاد

تمكنت مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بمنح القاهرة مبلغًا قدره 820 مليون دولار، ويهدف الاتفاق إلى:

1 استمرار التشديد على شروط السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم

2 التوصل إلى سعر صرف مرن للجنيه

3 التركيز على ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق النمو، فضلاً عن إعادة تقييم إعفاءات ضريبة القيمة المضافة

4 توفير حيز مالي يسمح بالاستثمار في رأس المال البشري عبر دغم قطاعي الصحة والتعليم

5 تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية للوصول إلى النمو المستدام

وفي سياقٍ منفصل… كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.

إلى ذلك… حققت الصادرات المصرية السلعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعًا قدره 10% على أساسِ سنوي، مسجلاً 12.9 مليار دولار، إذ صدّرت مصر مواد البناء بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، في حين صدرت الصناعات الغذائية بــ2.1 مليار دولار، وجرى تصدير الإلكترونيات بــ1.7 ميلرا دولار، بحسب التخطيط التجارة.