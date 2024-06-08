تكالة يناقش حجم الإيرادات والمصروفات لــ2024

بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، مع خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية؛ توقعات وزارة المالية حول حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام 2024، وما سيقابلها من مصروفات للعام الحالي، وذلك بحضور النائب الأول لمجلس الدولة مسعود عبيد.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ تكالة مع عدد من أعضاء لجنة التواصل الداخلي المنبثقة عن مجموعة التوافق الوطني؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتطرق تكالة خلال لقائه بأعضاء لجنة التوافق الوطني في طرابلس؛ المعطيات الأسباب الداخلية والخارجية التي ساهمت وتساهم في زيادة الانقسام بين الأطراف الليبية، وآلياتِ التغلب على هذا الانقسام.

كما استعرضت لجنة التواصل الداخلي المنبثقة عن مجموعة التوافق الوطني خلال لقائها مع تكالة، خططها الرامية لتذليل الصعاب والتوصل إلى توافق يوحد المؤسسات ويساهم في تأسيس بيئة توافقية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفق وقتٍ سابق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، الرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع محمد تكالة، رئيس محلس الدولة؛ ميزانية الدولة والترتيبات المالية العامة.

وناقشَ الدبيبة مع تكالة في طرابلس؛ آخر المستجدات السياسية والاجتماعية في البلاد بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي.

كما بحثَ الدبيبة وتكالة آليات وسُبل وضع الترتيبات المالية بعد تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة، وفقَ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفيما سبق رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.