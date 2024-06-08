تعادلهما يُبقي ليبيا في الصدارة.. الكاميرون تواجه الرأس الأخضر في مباراة نارية بالتصفيات

أخبار ليبيا 24

يتنافس منتخبا الكاميرون المستضيف ونظيره الرأس الأخضر، مساء اليوم السبت، في مباراة نارية على صدارة المجموعة الرابعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حال تعادلهما، فإن ذلك سيخدم مصلحة ليبيا للبقاء في صدارة المجموعة بفارق نقطتين، بينما إذا فاز أحدهما فهذا يعني بقاء “فرسان المتوسط” في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ترتيب ليبيا

المنتخب الكاميروني يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الرأس الأخضر صاحب المركز الرابع، فيما تحتل ليبيا الصدارة حاليا برصيد 7 نقاط، ويحتل منتخب أنغولا، المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما تبقى موريشيوس صاحبة المركز الخامس قبل الأخير ويتذيل منتخب إسواتيني، جدول الترتيب، بلا رصيد من النقاط.

فوضى في الكاميرون

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، برئاسة النجم صامويل إيتو يعيش هذه الأيام حالة من الفوضى، والتي ربما تؤثر بشكل كبير في مشوار منتخب “الأسود غير المروضة”.

يأتي ذلك لوجود عدم استقرار إداري نتيجة تعيين المدير الفني البلجيكي بريس وإقالته وإعادة تعيينه مرة أخرى في غضون 48 ساعة.

ودخل إيتو في صراع علني مع وزارة الرياضة، إذ اعترض بشدة على قرار تعيين المدرب البلجيكي قبل أن تتفاقم المشكلة، عندما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه رئيس اتحاد الكرة الكاميروني في مشادة كلامية مع المدرب بريس.

وبعد تلك المشادة الحادة عقد إيتو مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استبعاد بريس من منصبه ليعود بعدها للتصالح مع المدرب، مؤكدًا أنه سيبقى في منصبه.