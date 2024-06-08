تركيا تفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية

قررت السلطات التركية فرص رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الآتية من الصين بـنسبة 40‎%‎.

وحددت السلطات التركية الحد الأدنى للرسوم الإضافية بـ7000 دولار لكل مركبة، حتى إن كان سعر السيارة المستوردة أقل من 7 آلاف دولار، ويأتي قرار تركيا تماشيًا مع قرارات سابقة فرضتها بشأن واردات السيارات القادمة من الصين، كما قامت بتعديل اللوائح المتعلقة بصيانة تلك السيارات، وفقَ وزارة التجارة التركية.

إلى ذلك… قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.

كما أظهرتْ بيانات معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري في أبريل إلى 9.863 مليار دولار، مقابل 8.739 مليار دولار من أبريل العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المؤسستين التركيتين… تراجعتْ الصادرات، بــــــــ 3.9 % خلال أبريل الماضي مسجلةً 17.291 مليار دولار، من أصل 17.985 مليار دولار في ابريل من العام 2023.