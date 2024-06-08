المركزي يؤسس الصندوق الوطني للتمكين الاقتصادي

وقعَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في الرياض، مذكرة تفاهم تقضي بتأسيس الصندوق الوطني للتمكين الاقتصادي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحسبِ مصرف ليبيا المركزي، تسعى الاتفاقية التي شارك في مراسم توقيعها محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إلى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي أن هذه الخطوة تأتي من محافظ مصرف ليبيا المركزي لتفعيل دور القطاع الخاص مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وفقَ المنشور الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي سياقٍ ذي صلة… قدمت وكالة التنمية الأمريكية دعمًا ماليًا للمشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة الجنوبية، بقيمة 2 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع مدير الوكالة الأمريكية مع محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

الحويج وخلال اجتماعه مع الوكالة في طرابلس، ناقش مستجدات مشروع تسريع الاقتصادي المحلي الرامي لتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإقامة برامج لتدريب وتطوير أصحاب الافكار الريادية والمشاريع عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما نشرته الوزارة.

بدوره طالب الحويج بضرورة تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عملٍ لليبيين.

وفي هذا الصددّ.. منحت وكالة التنمية الأمريكية ليبيا دعمًا بقيمة 2 مليون دينار لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في الجنوب