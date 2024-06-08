اتحاد السلة يفرض عقوبات وغرامات مالية ويعتمد نتيجة مباراة الأهليين لصالح أهلي بنغازي

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قررت اللجنة الفنية في اتحاد السلة الليبي قبول احتجاج فريق الأهلي طرابلس شكلا ورفضه موضوعا، مع اعتماد نتيجة مباراة الجولة الثانية من الدوري السباعي لصالح الأهلي بنغازي 20-0.

جاء ذلك على خلفية انسحاب الأهلي طرابلس بعد الربع الثاني من المواجهة أمام الأهلي بنغازي، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السباعي (التجمع الأول).

عقوبات اتحاد السلة

كما قررت اللجنة الفنية معاقبة فريق الأهلي طرابلس بغرامة مالية قدرها 5000 د.ل وذلك طبقا لنص المادة 127 الفقرة (4).

إلى ذلك قررت اللجنة الفنية فرض عقوبات الخطأ الفني، بمعاقبة مدرب فريق الأهلي طرابلس فؤاد أبو شقرا بغرامة مالية قدرها 300 دينار ليبي، وذلك لتحصله على خطأ فني (C) طبقا لنص المادة رقم (96).

كما قررت معاقبة لاعب فريق الاتحاد (كلينثوني إيرلي) بغرامة مالية قدرها 100 دينار، وذلك لتحصله على خطأ فني طبقا لنص المادة رقم (96)، ومعاقبة لاعب فريق الاتحاد (سكوت أنطوان) بغرامة مالية قدرها 100 دينار، لتحصله على خطأ فني طبقا لنص المادة رقم (96).

وفي ذات العقوبات، يعاقب مدرب فريق النصر أحمد مرعي بغرامة مالية قدرها 100 دينار، لتحصله على خطأ فني (B) طبقا لنص المادة رقم (96).

كما يعاقب لاعب فريق الأهلي طرابلس (باس باريس) بالإيقاف عن اللعب لمباراتين، وغرامة مالية قدرها 1500 دينار، وذلك طبقا لنص المادة 98 الفقرة (1).

وقررت اللجنة الفنية في اتحاد السلة، معاقبة جمهور فريق الأهلي بنغازي بعدم حضور مباريات فريقهم لمباراتين، وغرامة مالية قدرها 6000 دينار، وذلك طبقا لنص المادة (139) بتكرار المخالفات المشار إليها بالمادة (133) الفقرتين (2) (3).

إضافة إلى ذلك يعاقب جمهور فريق النصر بعدم حضور مباريات فريقهم لمباراتين، وغرامة مالية 8000 دينار، وذلك طبقا لنص المادة (134) والمادة (139).

كما قررت اللجنة الفنية تحميل فريق نادي النصر إصلاح الأضرار التي لحقت بمدخل مجمع المرحوم سليمان الضراط، وذلك حسب تقرير إدارة المجمع.