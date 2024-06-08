أفضل الوسائل لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول في الصيف

أخبار ليبيا 24

درجات الحرارة العالية في بلادنا والتي تصل إلى 47 درجة في بعض المناطق الجنوبية، تؤثر بشكل سريع على الهواتف المحمولة، وترتفع درجة حرارة الهاتف واحياناً لا تستطيع تشغيله إلا بعد أن تنزل حرارته ويعود لوضعه الطبيعي.

ويمارس المستخدمون الكثير من الممارسات الخاطئة التي قد تزيد من سخونة الهاتف الذكي في الصيف، مثل استخدام الهاتف أثناء الشحن كذلك استخدام بعض تطبيقات كبيرة تتطلب المزيد من الطاقة.

ومن أكبر مضار ارتفاع درجة حرارة الهاتف، تقليل عمر بطارية الهاتف بحيث يفقد الشحن بشكل أسرع، إلى أن تسبب الحرارة في تعطيل وإفساد البطارية.

أبرز النصائح لتفادي ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول

يجب الامتناع عن وضع الهاتف في الثلاجة عند ارتفاع درجة حرارته، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

من الضروري عدم وضع الهاتف في الشاحن أثناء المشي لتفادي تعريضه إلى درجة حرارة مرتفعة.

ينبغي الامتناع عن وضع الهاتف في شاحن السيارة فور الركوب، لذا يُوصى بالانتظار لبعض الوقت حتى تنخفض درجة الحرارة داخل السيارة.

لا ينصح باستخدام الهاتف أثناء عملية الشحن، وعدم الرد على المكالمات أثناء الشحن لمخاطرة الكبيرة على المستخدم.

يمكن وضع الهاتف الذكي في حافظة واقية أن يؤدي إلى احتباس الحرارة بين الجهاز والحافظة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذا ينصح بإخراجه من وقت لآخر عنها.

تفعيل وضع الطيران عند عدم استخدامك له، قد يساهم بشكل فعّال في تقليل استهلاك بطارية الهاتف، مما يؤدي بالتالي إلى خفض درجة حرارته.