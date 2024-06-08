أطباء بلا حدود: انتشال جثث 11 مهاجرا من البحر قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سفينة إنقاذ خيرية انتشلت جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، يوم الجمعة، بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصا من قوارب قريبة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها “جيو بارنتس” انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، لكنهم انتشلوا أيضًا جثث 11 شخصًا شاهدتها طائرة مراقبة وهي تطفو في البحر.

أطباء بلا حدود: أوقفوا المذبحة

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، على منصة التواصل الاجتماعي X: “لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان.. يجب أن تنتهي هذه المذبحة”.

وقالت مجموعة “سي ووتش”، التي شاهدت طائرتها الجثث، إنها حاولت الاتصال بخفر السواحل الليبي للذهاب وانتشال القتلى، لكنها لم تتلق أي رد. وقالت في بيان: “هذا ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط، حتى عندما لا يراه أحد”.

وقد سجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.

وحثت إيطاليا تونس وليبيا على بذل المزيد من الجهود لمنع المهاجرين المحتملين من النزول إلى البحر، كما فرضت قيودا صارمة على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه المؤسسات الخيرية.

وفي تأكيد على القيود المفروضة على سفن الإنقاذ، طلبت إيطاليا، يوم الجمعة، من شركة “جيو بارنتس” نقل أحدث مجموعة من المهاجرين إلى ميناء جينوفا الشمالي، على بعد أكثر من 650 ميلاً بحريًا، من موقعهم وبعيدًا عن الموانئ الأكثر ملاءمة في صقلية القريبة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود “هذا سيؤخر بشكل كبير تقديم المساعدة للناجين الذين تحملوا الكثير بالفعل”.