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أسعار النفط تغلق على خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

8 يونيو، 2024 8:49 ص
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أسعار النفط تغلق على خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

أخبار ليبيا 24

أقفلت أسعار النفط على خسارة أسبوعية هي الثالثة على التوالي بسبب مخاوف الطلب وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وقرار أوبك+، يوم الجمعة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 25 سنتا عند 79.62 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولارا.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، ما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لتأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2019 يوم الخميس، على الرغم من توقعات التضخم غير المؤكدة بشكل متزايد.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط. وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.

انخفاض الطلب على النفط

وعلى الرغم من تلقي الأسعار دعما من أعضاء أوبك+ السعودية وروسيا، ما يشير إلى الاستعداد لوقف زيادات إنتاج النفط مؤقتا أو عكسها، إلا أن الخام انخفض للأسبوع الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب، مع انخفاض برنت بنسبة 2.5٪ وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪.

النفط انخفض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن رأى المحللون أن اجتماع أوبك + يوم الأحد يعتبر مؤشرا على ارتفاع العرض.

وفي الصين، انخفضت واردات النفط الخام، ما يشير إلى مخاوف الطلب في أكبر مشتر للنفط الخام في العالم.

وفي روسيا، عانت عمليات مصفاة النفط في نوفوشاختينسك في منطقة روستوف الجنوبية من اضطرابات كبيرة بعد اندلاع حريق في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار، يوم الخميس.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأمريكية، إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي ومراكز الخيارات في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو.

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8 يونيو، 2024 8:49 ص
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