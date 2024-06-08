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أبرز قرارات اتحاد السلة الليبي بشأن أحداث الجولة الثانية من الدوري السباعي

8 يونيو، 2024 2:35 م
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أبرز قرارات اتحاد كرة السلة بشأن أحداث الجولة الثانية من الدوري السباعي

أخبار ليبيا 24

قررت اللجنة الفنية في اتحاد السلة الليبي قبول احتجاج فريق الأهل شكلا ورفضه موضوعا، مع اعتماد نتيجة مباراة الجولة الثانية من الدوري السباعي لصالح الأهلي، مع إنزال عقوبات على عدد من المدربين واللاعبين والجمهور بعدد من الأندية.

هذه أبرز قرارات اتحاد السلة الليبي:

 

-مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس

-اعتماد نتيجة المباراة لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 20-0.

-العقوبات

الأهل 

-تغريم الفريق بـ 5000 دينار ومدربه بـ 300 دينار.

– معاقبة اللاعب (باس باريس) بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية 1500 دينار.

الأهلي 

-حرمان المشجعين من الحضور لمباراتين وغرامة مالية 6000 دينار.

الاتحاد

– معاقبة اللاعب (كلينثوني إيرلي) بغرامة 100 دينار واللاعب (سكوت أنطوان) 100 دينار.

النصر

-معاقبة المدرب بغرامة 100 دينار.

– حرمان المشجعين من الحضور لمباراتين وغرامة 8000 دينار.

– تحميل النادي إصلاح الأضرار بمدخل مجمع المرحوم سليمان الضراط.

أبرز قرارات اتحاد كرة السلة بشأن أحداث الجولة الثانية من الدوري السباعي

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8 يونيو، 2024 2:35 م
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