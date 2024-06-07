ميتا تطلق أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي للشركات على واتس آب

أخبار ليبيا 24

أطلقت شركة ميتا أول برنامج لاستهداف الإعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات على تطبيق واتس آب، حيث تحاول جني الإيرادات من خدمة الدردشة الشهيرة، حسبما أعلنت الشركة يوم الخميس في مؤتمر في البرازيل.

أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو تم عرضه خلال الحدث.

يمثل هذا الإعلان تحولًا بالنسبة إلى واتس آب، وهي خدمة مراسلة مشفرة تروج بشدة لبيانات اعتماد الخصوصية الخاصة بها وتجنبت منذ فترة طويلة أنواع أدوات الإعلان المستهدفة التي تدعم تطبيقات ميتا الأخرى، مثل فيس بوك و إنستغرام.

يقدم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميزات التجارة والدفع على التطبيق منذ عدة سنوات، بما في ذلك أدوات “المراسلة التجارية” التي يمكن للشركات استخدامها لإجراء محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية إلى الأشخاص الذين شاركوا أرقام هواتفهم مع الشركات.

في السابق، كانت هذه الأدوات عبارة عن أدوات غير حادة، تُستخدم لإرسال رسائل قوية إلى جميع المستخدمين الذين اختاروا تلقي تواصل الشركة.

ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة السلوك على فيس بوك وإنستغرام لتوجيه الرسائل إلى العملاء الذين من المرجح أن يتقبلوها، بشرط أن يستخدم العملاء نفس رقم الهاتف المشترك عبر الحسابات.

ميتا وكسب الأموال

تعمل شركة ميتا على تكثيف جهودها لكسب المال من تطبيق واتس آب، وهو أكبر تطبيق لها من حيث عدد المستخدمين اليومي.

وعلى الرغم من شعبية الخدمة وسعر الاستحواذ المذهل الذي بلغ 22 مليار دولار في عام 2014، إلا أنها لم تساهم حتى الآن إلا بجزء صغير من إجمالي إيرادات ميتا.

وفي المؤتمر، قدمت ميتا أيضًا روبوت دردشة جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الأعمال مباشرة في الدردشة، وهو اختبار مبكر لهدف زوكربيرج لإقناع الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لاتصالاتها بأدوات آلية.

سيساعد برنامج الدردشة الآلي المستخدمين في الطلبات الشائعة مثل العثور على الكتالوجات أو استشارة ساعات العمل، على غرار منصات خدمة العملاء الحالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.