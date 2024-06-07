متحور إنفلونزا الطيور الجديد يقبض أول روح بشرية في المكسيك

تزايد القلق بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، عن أن سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور، تسببت في أول حالة وفاة على مستوى العالم.

وفي بيانها، ذكرت “الصحة العالمية”، أن المريض الذي توفي بسبب المتحور مكسيسي الجنسية، وناهز عمره 59 عاما، وظهرت عليه أعراض تنفسية وهضمية، فضلًا عن الحمى الشديدة.

ولم يكن الرجل يدرك أن العالم كله سيعرف بوفاته، كأول ضحية مثبتة علميا بالمتحور الجديد إنفلونزا الطيور، رغم أن ليس له أي تفاعل مع الطيور أو أي حيوانات أخرى في حياته الشخصية.

ولطمأنة الشعوب، أضافت المنظمة ببيانها أن الرجل كبير السن كان طريق الفراش قبل الإصابة، متأثرا بأمراض أخرى، قبل أن يلاحظ من حوله تفاقم الأمر.

وبسبب ذكريات عاشها البشر مع فيروس كورونا، يزيد قلق البعض من تفشي متحور “إتش 5 إن 2″، المتطور من فيروس إنفلونزا الطيور، والذي يكافحه البشر وينتصرون عليه مرارا منذ سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن باحثين من المملكة المتحدة، توصلوا لجين بشري يبدو أنه يستطيع تحصين الناس من الإصابة بفيروسات إنفلونزا الطيور.

البحث تموله جامعة غلاسغو وكذلك مجلس البحوث الطبية ببريطانيا، وقارن العلماء خلاله كيف تتصرف الجينات خلال الإصابة بالفيروسات الموسمية، وكانت النتائج مبشرة بشأن جين “بي . تي . إن3 إيه3”.

واتضح أن هذا الجين، يمنع حدوث أغلب تحورات فيروس إنفلونزا الطيور في خلايا جسم الإنسان.