نصب عليها في مبلغ 37 ألف دينار.. قصة شخص احتال على امرأة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ألقت أجهزة الأمن في بنغازي القبض على شخص نصب واحتال على مواطنة في مبلغ قدره 37 ألف دينار ليبي، منذ عدة سنوات، وأحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وفي تفاصيل القضية، كشفت مديرية أمن بنغازي قصة ضبط الشخص المحتال، والتي بدأت عقب إحالة محضر من النيابة العامة إلى قسم البحث الجنائي يتضمن شكوى المواطنة (م.ي.ش) ضد شخص قام بالنصب والاحتيال عليها مُنذ عدة سنوات.

هكذا احتال عليها

وقالت المديرية، إن الشخص المحتال ويدعى (خ.ع.م) مواليد 1984 ليبي الجنسية طلب من المواطنة تحويل مبلغ وقدره 37 ألف دينار ليبي لشراء مقطورتين لنقل البضائع وأخبرها أنّه سيقوم باستئجار المقطورتين منها بمبلغ وقدره 2000 دينار شهريًا، غير أنها لم تتقاضى أي مبلغ مُنذ عدة سنوات.

ضبط المتهم في بنغازي

وأضافت المديرية، أن رئيس قسم البحث الجنائي مقدم خالد الرابحي، أصدر على الفور تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث وردت معلومات لأعضاء التحريات من أحد المصادر الموثوقة عن بوجوده في مدينة بنغازي.

وتابعت مديرية الأمن، أن أعضاء البحث الجنائي قاموا بإعداد كمين محكم له وتمّ ضبطه والانتقال به إلى القسم. وأضافت، أن بالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفًا إلى النيابة العامة.