في اتصال هاتفي الدبيبة وقيس سعيد يتباحثا حول إعادة فتح معبر رأس جدير

أخبار ليبيا 24

عبر اتصال هاتفي ناقش عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أفضل السبل لاعادة فتح معبر رأس جدير واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية من كلا الجانبين لافتتاحه وآلية تنظيم العمل به بين الجهات المختصة بالبلدين؛ لتسهيل حركة عبور المواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية.

أبرز ما تناقش حوله الطرفان

وبحسب بيان نشرته صفحة حكومتنا على فيسبوك فإن الطرفان تناقشا حول أبرز القضايا المشتركة بين البلدين للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، والمضي قدماً في كافة الخطط التعاونية، وعرض الجانبان قضية أوضاع السجناء والموقوفين والمشتبه بهم من كلا البلدين، وأكّدا على ضرورة التعاون القضائي والأمني بين الأجهزة العدلية والأمنية بالبلدين وتطبيق المقررات المشتركة لذلك.

وفي ختام المكالمة شدد كل من الدبيبة وسعيد على ضرورة التواصل الفعّال بين وزيرا داخلية البلدين لاستكمال تنفيذ كافة الخطط على أكمل وجه.

الدبيبة وسعيد يتناقشا حول المعبر في بكين

هذا وقد اجتمع الدبيبة مع قيس سعيد أواخر شهر مايو الماضي على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، وتناقشنا حول ذات الموضوع وهو الإسراع في عملية إعادة افتتاح المعبر الذي طال إغلاقه من قبل السلطات الليبية، وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس، كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.