جدال روسي صيني مع أمريكا حول قبول إسرائيل فعلا لمسودة وقف الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

أثارت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مخاوف، يوم الخميس، بمشروع قرار أمريكي يدعم اقتراحا – قدمه الرئيس جو بايدن – لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

دبلوماسيون قالوا إن الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس أشارت أيضا إلى أنها غير مستعدة لدعم النص. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا.

ووضع بايدن خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في قطاع غزة قبل أسبوع وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للخطة التي لا تزال حماس تدرسها. ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، يوم الاثنين، ونسخة معدلة، يوم الأربعاء.

المسودة الحالية ترحب باقتراح وقف إطلاق النار، وتصفه بأنه “مقبول” لإسرائيل، “وتدعو حماس إلى قبوله أيضًا، وتحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”.

مقترح وقف الحرب في غزة

ويتضمن التقرير، وفقا لرويترز، “وقف كامل وكامل لإطلاق النار” في قطاع غزة كجزء من المرحلة الأولى و”وقف دائم للأعمال العدائية” في المرحلة الثانية “بموجب اتفاق الطرفين”.

لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل الخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بالمطلب الذي قدمه في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

روسيا اقترحت تعديلات على النص الأمريكي، تتضمن دعوة كل من حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف.

وتريد موسكو أيضًا أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، ما يعكس التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.

ومنذ أشهر، يحاول المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وتشن إسرائيل هجمات مدمرة وعدوانية جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة المحاصر بعد هجوم عناصر حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقتل أكثر من 1200 شخص واحتجزت حماس أكثر من 250 رهينة في السابع من أكتوبر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.