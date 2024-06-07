شروط وأحكام الأضحية.. دليل المسلم لعيد أضحى مبارك

تعد الأضحية من أهم الشعائر الدينية في الإسلام التي تترجم معاني التضحية والتكافل الاجتماعي. تستند هذه الشعيرة إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كريمة، وقد تناولها الفقهاء بالشرح والتوضيح لتكون معروفة للمسلمين كافة. سنتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بالأضحية من أنواعها، وشروطها، وأوقاتها، وكيفية توزيعها، وحكمها في الإسلام.

حدد الإسلام ثلاثة أنواع رئيسية للأضحية: الإبل، والبقر، والغنم. وهذه الأنواع تختلف في أحكامها وشروطها كالتالي:

الإبل: تعتبر من أفضل أنواع الأضاحي وأعلاها مكانة. وهي تحتاج إلى نية خاصة وظروف معينة. البقر: يشترك في حكمها مع الإبل في بعض الأمور، لكنها أقل في التكلفة وأكثر انتشاراً بين الناس. الغنم: وهي الأكثر شيوعاً بين المسلمين، خاصة لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الأضاحي الأكبر.

يشترط في الأضحية أن تبلغ سنًا معينًا حتى تكون مقبولة شرعًا. وقد حددت الشريعة هذه الأعمار على النحو التالي:

الإبل: يجب أن تبلغ خمس سنوات. البقر: يجب أن تبلغ سنتين. الغنم: يجب أن تبلغ سنة واحدة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: “لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن” (رواه مسلم).

السلامة من العيوب

يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي تنقص من قيمتها أو تجعلها غير صالحة للأكل. وقد ورد في الحديث النبوي: “أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي” (رواه الترمذي).

وقت الذبح

يحدد وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق. يقول الله تعالى في سورة الكوثر: “فصلّ لربك وانحر” (الكوثر: 2)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله، وليس من النسك في شيء” (رواه البخاري).

النية

يجب على المسلم أن ينوي الأضحية قبل الشروع في ذبحها، فالأعمال بالنيات كما ورد في الحديث الشريف: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” (رواه البخاري ومسلم).

توزيع الأضحية

أوصت الشريعة بتوزيع الأضحية على ثلاث أجزاء:

ثلث للأسرة: يستفيد منها أهل البيت ويتناولون منها. ثلث للأصدقاء والجيران: وذلك لتعزيز الروابط الاجتماعية والمودة. ثلث للفقراء والمحتاجين: إظهارًا للتكافل والتضامن الاجتماعي.

يقول الله تعالى: “فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير” (الحج: 28).

المشاركة في الأضحية

يجوز للمسلمين الاشتراك في الأضحية، خاصة في الأضاحي الكبيرة مثل الإبل والبقر. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراك حيث قال: “نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة” (رواه مسلم).

حكم الأضحية

تعتبر الأضحية سنة مؤكدة في الإسلام، يحرص عليها المسلمون كل عام، خاصة من كان لديه القدرة المالية. وهي تظهر روح التضامن والتكافل بين المسلمين وتذكّرهم بتضحية النبي إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى: “فصلّ لربك وانحر” (الكوثر: 2).

وقد أجمع الفقهاء على أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، حيث قال الإمام النووي: “والأضحية سنة مؤكدة عندنا، هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء” (شرح النووي على صحيح مسلم).

فوائد الأضحية

للأضحية فوائد عديدة تشمل الجوانب الروحية والاجتماعية والاقتصادية، منها:

تقرب إلى الله: هي عبادة وطاعة لأمر الله تعالى وتكريم لسنة النبي إبراهيم عليه السلام. توزيع اللحوم: يوفر اللحوم للمحتاجين ويعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي. تحقيق التواضع: يشعر الأغنياء بحاجات الفقراء ويشاركونهم في أعيادهم. تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية: بتوزيع جزء من الأضحية على الأصدقاء والجيران.

في النهاية، تمثل الأضحية في الإسلام رمزًا للتضحية والتكافل الاجتماعي. فهي ليست مجرد شعيرة دينية بل تعكس روح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع. يجب على المسلمين الحرص على أداء هذه الشعيرة وفقًا للضوابط والشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، وأن يستفيدوا من فوائدها الروحية والاجتماعية.