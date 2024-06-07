ديوكوفيتش يخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة بعد انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة

أخبار ليبيا 24

خضع المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، لعملية جراحية في ركبته، بعد انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة قد تهدد فرصه في ويمبلدون والأولمبياد.

وأنهت الإصابة، التي تعرض لها خلال فوزه في الدور الرابع على فرانسيسكو سيروندولو، مساعي اللاعب الصربي للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي وستؤدي إلى خسارته لصدارة التصنيف العالمي أمام الإيطالي يانيك سينر يوم الاثنين.

وقالت بطولة فرنسا المفتوحة، إن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي كشفت أن ديوكوفيتش، الذي واصل اللعب بمسكنات الألم، أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي الأوسط مما دفعه إلى اتخاذ القرار.

ديوكوفيتش يصرح

وقال ديوكوفيتش، في منشور على موقع “X”: “في اليوم الماضي، اضطررت إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بعد إصابتي بتمزق في الغضروف المفصلي خلال مباراتي الأخيرة.. ما زلت أعالج الأمر لكني سعيد بإبلاغكم بأن الجراحة سارت بشكل جيد”.

وأضاف: “أنا أقدر بشدة فريق الأطباء الذين كانوا بجانبي، وكذلك الدعم الهائل الذي تلقيته من معجبي.. سأبذل قصارى جهدي لأكون بصحة جيدة ولياقتي للعودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن. حبي لهذه الرياضة قوي والرغبة في المنافسة على أعلى مستوى هي ما يجعلني أستمر”.

وتقام بطولة ويمبلدون، التي فاز بها ديوكوفيتش سبع مرات، في الفترة من 1 إلى 14 يوليو، بينما من المقرر أن تقام بطولة التنس الفردي للرجال في أولمبياد باريس في الفترة من 27 يوليو إلى 14 أغسطس.

وكانت إصابة ديوكوفيتش الأحدث في سلسلة من الأحداث المؤسفة للاعب البالغ من العمر 37 عاما، الذي فاز بثلاثة من أصل أربع بطولات كبرى العام الماضي لكنه بدا بعيدا عن الوتيرة هذا الموسم.

ولم يفز بأي لقب في عام 2024 وتعرض لهزيمة في الدور قبل النهائي أمام الفائز النهائي يانيك سينر في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.