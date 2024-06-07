أعلن «تكتل إحياء ليبيا» ترحيبه بنتائج اجتماع مصراتة الذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أحزاب سياسية. وأشار التكتل في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» إلى مشاركته في الاجتماع ضمن «تجمع الأحزاب الليبية»، وذلك استكمالاً للمساعي السابقة، وتأكيداً على أن «القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة». وأكد التكتل كذلك دعمه للقرارات التي صدرت عن الاجتماع، معبراً عن أمله في أن «يكون بارقة أمل وإصرار على إخراج ليبيا من هذا الوضع المعيشي والسياسي البائس».

وسط التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا، برز “تكتل إحياء ليبيا” كقوة سياسية جديدة تسعى إلى تحقيق التوازن والاستقرار في البلاد. تأسس هذا التكتل على مبادئ الحوار الشامل والتعاون المشترك بين مختلف الفصائل الليبية، مستنداً إلى رؤية طموحة تسعى لإعادة بناء الدولة على أسس من الديمقراطية والعدالة.

“إحياء ليبيا” ليس مجرد تجمع سياسي، بل هو حركة تسعى إلى إحياء الأمل في نفوس الليبيين، مستلهمة من تاريخ ليبيا العريق وإرثها الثقافي الغني. يهدف التكتل إلى تحقيق تحول جذري في المشهد السياسي من خلال دعم القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.

اجتماع مصراتة كان بمثابة نقطة تحول حاسمة في مسار العملية السياسية في ليبيا. الاتفاق على ثلاثة بنود رئيسية تتعلق بإجراء الانتخابات والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى إطلاق عملية سياسية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعكس التزام الأطراف المعنية بتحقيق التقدم المنشود.

تكتل “إحياء ليبيا” لم يكن غائباً عن هذه الجهود، بل كان حاضراً بقوة ضمن تجمع الأحزاب الليبية، مؤكداً دعمه الكامل للقرارات الصادرة. هذه المشاركة النشطة تأتي استكمالاً لمساعي التكتل السابقة نحو تعزيز التعاون بين الفصائل السياسية ودفع العملية الديمقراطية إلى الأمام.

في قلب هذا التكتل يقف الدكتور عارف النايض، رجل ذو رؤية مستقبلية وإرادة لا تلين. قيادة النايض لتكتل “إحياء ليبيا” تميزت بالحكمة والبصيرة، حيث استطاع أن يجمع بين المبادئ الوطنية والأهداف السياسية لتحقيق الاستقرار والازدهار لليبيا.

عارف النايض ليس مجرد سياسي، بل هو مفكر ومخطط استراتيجي يسعى دائماً إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف الليبية. يؤمن النايض بأن الحلول المستدامة لمشاكل ليبيا تأتي من خلال الوحدة الوطنية والعمل المشترك. تحت قيادته، يسعى التكتل إلى بناء دولة حديثة تقوم على أسس من القانون والعدالة، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

المستقبل الواعد

إن “تكتل إحياء ليبيا” برؤية قيادته والتزام أعضائه يعكس الروح الحقيقية للشعب الليبي في سعيه نحو مستقبل أفضل. من خلال الدعم المتواصل للمبادرات السياسية والعمل الدؤوب لتحقيق الاستقرار، يسهم التكتل في دفع ليبيا نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

هذا التكتل، بقيادة عارف النايض، يمثل نقطة مضيئة في سماء السياسة الليبية، حيث يجسد الإصرار على تحقيق التحول الإيجابي والتقدم نحو مستقبل مشرق. مع تواصل الجهود والتكاتف الوطني، يمكن لليبيا أن تتجاوز تحدياتها وتبني مستقبلًا زاهرًا لأجيالها القادمة.