تفعيل المشروعات المتعثرة في مدينة الزاوية

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مدينة الزاوية العنقاء التي تعيش على صفيح مشتعل بسبب تهديدات التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة حكومة الوحدة منتهية الولاية، التي زارت أجهزتها المدينة واطلعت على احتياجات المواطنين ومعاينة المشاريع المتوقفة منذ أعوام.

وضم الوفد وزير المواصلات محمد الشهوبي ومدير عام جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش ورئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان.

زيارة المشاريع المتوقفة

وتفقد أعضاء الوفد عدد من المشاريع ومنها مشروع إنشاء مستشفى الزاوية بسعة 360 سرير ، ومشروع إعادة إنشاء الجسر المقام عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع الطريق الساحلي المسمى بجسر الــ27، والذي تم تركيب الكمرات المعدنية في الجسر الذي يعد في مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحة الفترة القليلة القامة، كما جرى زيارة مشروع صيانة الطريق الساحلي عند القاطع الممتد بين الجسر 17 وجسر بير الغنم، والوقوف على سير العمل به.

على صفيح ساخن وتهديد التشكيلات المسلحة

وشهدت المدينة شهر مايو الماضي اشتباكات عنيفة ودامية بين التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة بعد أن نشب خلاف بينها، أدت إلى ترويع الأهالي إذ دارت حرب شوارع وسط الأحياء السكنية نتج عنها مقتل عدد من المسلحين وإصابة العديد منهم، في حين تم إجلاء عشرين عائلة من مناطق الاشتباكات.

وعلى الدوام تنشب هذه الاشتباكات بسبب عدم مبالاة حكومة الدبيبة بالسيطرة على أجهزتها الأمنية والتي تتبع إلى وزارة الداخلية والتي تتحكم بها قيادات المليشيات الكبرى في المنطقة الغربية، وسط غياب لوجود الجيش الوطني على عكس المنطقة الشرقية التي تنعم بالأمن والأمان تحت قيادة القيادة العامة للجيش الليبي.