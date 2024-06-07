النفط يرتفع بفضل تطمينات أوبك+ لكنه يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل تطمينات من أعضاء أوبك + المملكة العربية السعودية وروسيا إلى الاستعداد لإيقاف اتفاقيات الإنتاج مؤقتًا أو عكسها، لكن الأسواق تتجه نحو خسائرها الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.89 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.59 دولارا.

ويقول محللون إن من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوى 76-80 دولارًا.

وارتفعت الأسعار، يوم الخميس، عندما طمأنت السعودية وروسيا الأسواق بشأن اتفاقات التوريد. لكنها مستعدة للأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات بعد أن رأى المحللون أن اجتماع أوبك + يوم الأحد يشير إلى ارتفاع العرض.

خفض إنتاج النفط

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الخميس، إن أوبك+ يمكنها إيقاف أو إلغاء الزيادات الطوعية في الإنتاج إذا قررت أن السوق ليست قوية بما فيه الكفاية.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر فالينتينوفيتش نوفاك: “نحن مستعدون للرد سريعا على حالة عدم اليقين في السوق”، مضيفا أن انخفاض الأسعار بعد اجتماع نهاية الأسبوع كان بسبب سوء تفسير الاتفاق و”عوامل المضاربة”.

ومضى البنك المركزي الأوروبي قدما في أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2019 يوم الخميس، ما يعزز الطلب على النفط.

ومن الممكن أن تلقي بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو، والتي من المقرر صدورها، اليوم الجمعة، مزيدًا من الضوء على توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية من الجمارك، اليوم الجمعة، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 46.97 مليون طن متري من النفط الخام في مايو.