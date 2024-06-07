إقتصادالأخبارليبيا
أخر الأخبار

المركزي: رصدنا عجزًا في النقد الأجنبي يفوق 5 مليارات دولار

المركزي: إيرادات النقد الأجنبي بلغت 8.7 مليار دولار

7 يونيو، 2024 12:50 ص
0 3
المركزي
المركزي

أخبار ليبيا 24 

كشفَ مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو المنصرم، أنَ إيرادات النقد الأجنبي عن تلك الفترة بلغت 8.7 مليار دولار، وفقَ المركزي.

وبحسبِ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي، سجل حجم استخدامات النقد الأجنبي، 14.3 مليار دولار، وبالمقارنة بين الإيراد والاستخدام، رصد المركزي عجزًا في النقد الأجنبي بـــــ 5.6 مليار دولار، بحسب بيانه.

خلال 20 يومًا... المركزي يفتح أكثر من ألف اعتماد مستندي
المصرف المركزي

ضوابط بيع النقد الأجنبي

وفي الأثناء… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:

بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي، داعيًا المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.

المركزي
المركزي

وكان  مصرف ليبيا المركزي قد فتح خلال أسبوع 370  اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها.

ووفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي حول الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار الليبيين، فإن الاعتمادات الممنوحة بعملتي الدولار واليورو؛ من شأنها إنعاش السوق المحلي بالبضايع والسلع المتنوعة والإلكترونية، والأثاث وغيرها، وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار السلع من التضخم، بحسب ما يراه محللون اقتصاديون

الوسوم
7 يونيو، 2024 12:50 ص
0 3

المزيد من الأخبار

إنفلونزا-الطيور

متحور إنفلونزا الطيور الجديد يقبض أول روح بشرية في المكسيك

7 يونيو، 2024 12:29 ص
ألمانيا-المغرب

ألمانيا تقرض المغرب 100 مليون يورو للحد من تبعات زلزال الحوز

7 يونيو، 2024 12:25 ص
الدبيبة

الأزمة السياسية تراوح مكانها والدبيبة يثبطّ أي محاولات لإنهائها

7 يونيو، 2024 12:20 ص
البلدان الإفريقية الأعلى في معدلات الطلاق

البلدان الإفريقية الأعلى في معدلات الطلاق

7 يونيو، 2024 12:08 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى