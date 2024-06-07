الأزمة السياسية تراوح مكانها والدبيبة يثبطّ أي محاولات لإنهائها

في وقتٍ تراوح فيه الأزمة السياسية في ليبيا مكانها، وسط مساعٍ يصفها مراقبون بالوئيدة لرتق فجوة الخلافات والوصول إلى حلٍ ينهي الأزمة ويقود البلاد للانتخابات المؤجّلة.. قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن مشاورات أعضاء مجّلسي النواب والدولة المنعقدة في مصراتة:

الدبيبة: «كنت أنتظر منهم التوافق على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ،تحقيقًا لتطلعات الليبيين، وتبني موقف موحد حيال ما وصفهُ باختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولًا دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات» على حد تعبيره في منشورٍ عبر صفحته الشخصية.

كما توقع الدبيبة، وفقَ منشوره: «إصدار بيان ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون» على حد تعبيره.

وفي الأثناء… صوّت مجلس الدولة خلال جلسته الـ99 بمقر المجلس في طرابلس على أهمية التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة، والعمل بمخرجاته.

كما صوّت أعضاء ورئاسة مجلس الدولة على «تكليف لجنة الأمن القومي بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرارات واللوائح بخصوص تنظيم واستخدام العمالة الوافدة».



ودعا أعضاء مجلس الدولة خلال جلستهم إلى «الإسراع في إعداد مشروع قانون للعمالة الوافدة بالتعاون مع المختصين تمهيدًا لاصداره كتشريع للعمل به في الدولة الليبية» بحسب منشورٍ لمجلس الدولة عبر منصة فيسبوك.

كما كلف أعضاء مجلس الدولة «لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس بمتابعة ملف اللاجئين بمدينة الكفرة جرّاء الصراع المسلح في السودان واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ حقوق اللاجئين» وفقَ منشور المجلس.