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الجهاز الوطني للتنمية يفتتح عدد من المشاريع المُنجزة في سرت

إنجازات عجلة التنمية برعاية الحكومة الليبية

7 يونيو، 2024 10:39 م
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أخبار ليبيا 24

مشاريع التنمية والإعمار التي أطلقتها الحكومة الليبية منذ بضعة أشهر في مدينة سرت، نشهد اليوم على ثمارها، بعد افتتاح عدد من المشاريع المنجزة منها منتزهي رقم 3 الكبير و الوفاء، والمجهزة بأفضل المرافق الخدمية لأهالي المدينة.

اهم المشاريع التي تم افتتاحها

جاء الافتتاح عن طريق الجهاز الوطني للتنمية برعاية صندوق تنمية و إعادة الإعمار الذي يتولى تنمية كافة المناطق على مستوى البلاد، ومن ضمن المشاريع التي افتتحت، طريق العروبة المزدوج الرابط بين وسط المدينة وطريقها الساحلي الجنوبي باتجاه محلة الغربيات، بطول 10 كيلو مترات ، وبعرض 8 مترات لكل مسار، وهو مزود بأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى افتتاح مداخل وجزيرة دوران آمنة للدخول والخروج من الطريق ، إلى جانب افتتاح طرق أخرى في أماكن متفرقة داخل سرت ومنطقة أبوهادي والسواوة.

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وبحسب بيان سابق للجهاز الوطني للتنمية قال إن تحالفاً لعدد من الشركات المصرية العملاقة زار سرت في وقت سابق بهدف التعاقد على تأسيس وإنشاء الطرق والجسور، وكذلك تخطيط وتوطين الموانئ والمناطق البحرية الحُرة.

ومن أبرز المشاريع المنفذة والمتعاقد عليها حتى الآن مشروع المنطقة الحرة للميناء وصيانة الطرق وتطويرها وإنشاء سوق السمك وتطوير الملعب البلدي وإنشاء جسرين جديدين (المطار- شارع امراح) وتطوير الفنادق وصيانة الجامعة.

وخلال شهر مايو الماضي أنهى الجهاز أعمال المرحلة الأولى من صيانة الملعب البلدي بالمدينة الرياضية، وستشمل المرحلة الثانية تنفيذ مدرجات على كامل الملعب.

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7 يونيو، 2024 10:39 م
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