الانتخابات في ليبيا.. تساؤلات حول مصير استحقاق طال انتظاره

في ليبيا، تلك الأرض التي لطالما شهدت تقلبات التاريخ ورياح التغيير، يثير غياب الحديث عن الانتخابات تساؤلات عميقة بين المواطنين والمراقبين على حد سواء. هل أصبح حلم الانتخابات، ذلك الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون بشغف كبير، مجرد صفحة طواها الزمن؟ فبينما كانت الآمال معلقة على هذا الأمل الذي يراه الكثيرون مفتاحًا للخروج من النفق المظلم، تتجه الأطراف السياسية والبعثة الأممية نحو استحقاقات أخرى، مثل تشكيل حكومة جديدة موحدة، تاركين خلفهم ذكرى الانتخابات وكأنها من الماضي البعيد.

قبل ثلاث سنوات، كانت الأجواء مفعمة بالتوقعات والتطلعات، حيث كان الليبيون يترقبون بشغف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021. لكن، سرعان ما انهارت هذه الآمال وسط خلافات مريرة حول القوانين الانتخابية، وتراجع الزخم الذي كان يحيط بهذا الحدث المهم، وكأنه كان مجرد سراب في صحراء السياسة الليبية.

من بين الأصوات التي تتعالى في هذا السياق، يأتي رأي المحللين السياسيين الذين يرون أن الأطراف الدولية لا تسعى بشكل جاد لإجراء الانتخابات في ليبيا. فالظروف الإقليمية المتشابكة جعلت من المغامرة بإجراء انتخابات غير مضمونة النتائج خيارًا غير استراتيجي للعديد من الجهات الدولية. ويزداد الشك حيال نوايا الأطراف الدولية في دعم الانتخابات بعيدًا عن التصريحات والشعارات المرفوعة، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى جدية هذه الجهات في الدفع نحو انتخابات حقيقية تعكس إرادة الشعب الليبي.

وفي ظل هذه الشكوك، تبرز مشكلة أخرى، وهي عدم قدرة البعثة الأممية على تحقيق تقدم في ملف الانتخابات بسبب غياب التوافق الدولي حول هذا الاستحقاق. البعثة الأممية، التي تُعد انعكاسًا للحالة الدولية في ليبيا، تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ خطوات فعالة في ظل الانقسامات الدولية، وحتى على مستوى السياسات الغربية، لا يوجد توافق حقيقي حول مستقبل ليبيا، فالكل يسعى نحو مصالحه الخاصة.

حالة التخبط التي تعيشها البعثة الأممية تتفاقم بعد استقالة المبعوث السنغالي عبدالله باتيلي وتولي الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مهامها بالإنابة. ومع هذا التغيير في القيادة، يرى الكثيرون أن عمل البعثة سيقتصر على الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يتحرك من أجله مجلس النواب ومجلس الدولة منذ مدة. لكن هذا المسعى يظل عالقًا في دوامة من الشكوك والتساؤلات حول إمكانية نجاحه في ظل الظروف الحالية.

أما المحللون المتخصصون في الشأن الليبي، فهم يؤكدون أن ما يحدث في ليبيا هو دوران في حلقة مفرغة، بلا بوادر أو إشارات تلوح في الأفق لقرب الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2011. فالانتخابات، التي كانت تُعتبر الآلية الوحيدة القادرة على حل الأزمة الليبية، أصبحت من الماضي رغم أنها الخيار الأمثل الذي يمكن المراهنة عليه للخروج من دوامة الصراعات والعنف.

في هذه الأثناء، يستمر مجلس النواب ومجلس الدولة في السعي نحو تشكيل حكومة جديدة، ولكن هذا المسعى يواجه عوائق كبيرة في ظل غياب الضوء الأخضر من القوى الدولية المؤثرة، مثل الولايات المتحدة وتركيا، لإزاحة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية من المشهد السياسي. وبالتالي، تظل ليبيا عالقة في مرحلة من الترقب والانتظار، مع تجمد المحادثات المباشرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وفي هذا السياق، تظل التساؤلات قائمة حول ما ستطرحه ستيفاني خوري من حلول، وهي التي لا تزال تجري مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية. ويرى البعض أن تحركاتها قد تقتصر على الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، ولكن هذه الخطوة قد تكون بمثابة الاختبار الأخير لمجلس النواب ومجلس الدولة، في ظل الشكوك العميقة حول قدرة هذه الجهات على تحقيق توافق حقيقي يفضي إلى حل سياسي دائم.

الليبيون، الذين عانوا طويلاً من الصراعات والعنف، ينتظرون بفارغ الصبر أي بادرة أمل تلوح في الأفق. فهم يدركون أن الحل الحقيقي للأزمة لن يكون عبر إراقة الدماء أو الصراعات المسلحة، بل من خلال عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الدائم للبلاد. ولكن حتى تتحقق هذه الآمال، تظل ليبيا عالقة في دوامة الانتظار والترقب، بانتظار أن تتخذ الأطراف الدولية والمحلية خطوات جدية نحو تحقيق هذا الهدف النبيل.

وفي خضم هذا المشهد المعقد، تظل الانتخابات الليبية، ذلك الحلم الذي يراود كل ليبي وليبية، معلقًا بين الواقع والأمل. فهل ستتمكن ليبيا يومًا ما من كسر قيود الماضي والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا؟ أم أن هذا الحلم سيظل مجرد سراب في صحراء السياسة الليبية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال المصيري.