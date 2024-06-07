الأزمة الليبية.. بين التدخلات الدولية والتطلعات المحلية للحل

ليبيا في دوامة السياسة الدولية.. فرص وتحديات الحل المحلي

أعرب صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، عن أسفه حيال الأزمة الليبية والوضع الحالي في ليبيا، موضحًا أن البلاد أصبحت بمثابة ورقة ضغط تستخدمها الدول الكبرى لتصفية حساباتها السياسية. ففي تصريحاته الأخيرة، أشار افحيمة إلى أن ليبيا تحولت إلى مسرح لتجاذبات القوى الدولية، حيث تستغلها بعض الدول في مواجهة دول أخرى، لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالمصالح الليبية.

وفي ظل هذا التعقيد الدولي، يبرز سؤال ملح حول إمكانية استفادة ليبيا من هذه التوترات لصالحها. في تصريح جريء، استدرك افحيمة قائلًا: “من الممكن أن تستفيد ليبيا من التوتر بين الروس والأمريكيين في أن تسوق الحل المحلي كبديل للحلول الأممية التي أثبتت فشلها عديد المرات، خصوصًا بعد أن أبدت روسيا دعمها لهذا الحل من خلال دعمها لمبادرة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو”.

الحالة الراهنة في ليبيا ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سنوات من التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، ألقى الضوء على الفشل المتكرر للوساطات الأفريقية والدولية بسبب تدخلات الدول غير الأفريقية في الشأن الليبي. ويرى إسماعيل أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لم ينجحوا في أي وساطة بين الليبيين، مما يعكس عمق الأزمة وتعقيدها.

إسماعيل أشار إلى أن المصالحة الوطنية تعثرت مرارًا وتكرارًا، ولم يتم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر وقانون العفو العام. ولفت إلى أن آخر الإخفاقات تمثلت في عدم تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، التي كانت من مخرجات ملتقى جنيف.

وفيما يتعلق بالدور الروسي، يوضح إسماعيل أن روسيا قد تكون داعمًا حقيقيًا للمصالحة الوطنية بفضل تواصلها الجيد مع كل الأطراف الليبية، لافتا إلى أن روسيا طالبت بخروج متوازن لكافة القوات الأجنبية، مما يعكس موقفًا سياسيًا جادًا قد يسهم في تحقيق الاستقرار.

من ناحية أخرى، أكد افحيمة أن دعم روسيا لمبادرة الرئيس دينيس ساسو نغيسو قد يكون له تأثير واضح في حل الأزمة الليبية. إذا ما عقد الروس العزم على دعم هذه المبادرة، فقد يرون فيها فرصة لتعزيز نفوذهم وتحقيق الاستقرار في ليبيا بعيدًا عن التدخلات الأممية التي لم تحقق نجاحًا يُذكر.

الأمل في الحل المحلي

المحللون السياسيون يرون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون محليًا بالدرجة الأولى. محمد صالح العبيدي، أكد أن الدوران في حلقة مفرغة هو ما يحدث في ليبيا اليوم، مشيرًا إلى أن الانتخابات التي كانت تُعد الآلية الوحيدة القادرة على حل الأزمة الليبية أصبحت من الماضي، رغم أنها الخيار الأمثل الذي يمكن المراهنة عليه للخروج من دوامة الصراعات والعنف.

العبيدي أضاف أن الخيارات العسكرية التي جربها الليبيون في عدة مناسبات أثبتت فشلها، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون في إراقة الدماء، بل من خلال عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الدائم للبلاد. ويرى العبيدي أن هناك مساعي لتحريك المياه الراكدة، ولكن ليس نحو تنظيم انتخابات في ليبيا، بل لتشكيل حكومة جديدة كما يريد البرلمان ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الضوء الأخضر الأمريكي والتركي لإزاحة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية لم يُطلق بعد.

البعثة الأممية والتخبط السياسي

وفي هذا السياق، تبرز حالة التخبط التي تعيشها البعثة الأممية في ليبيا بعد استقالة المبعوث السنغالي عبدالله باتيلي وتولي الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مهامها بالإنابة. هذا التخبط يعكس الفجوة العميقة بين الأطراف الدولية في ما يتعلق بمستقبل ليبيا، حيث تتباين الرؤى والمصالح بشكل كبير.

ويرى كثيرون أن عمل البعثة سيقتصر على الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يتحرك من أجله البرلمان والمجلس الأعلى للدولة منذ مدة. لكن هذه الخطوة قد تكون مجرد مرحلة أخرى من مراحل الترقب والانتظار، في ظل الشكوك العميقة حول قدرة الأطراف الليبية والدولية على التوصل إلى توافق حقيقي يفضي إلى حل سياسي دائم.

ختام: مستقبل ليبيا بين الواقع والأمل

بين تصريحات افحيمة التي تعكس حالة الإحباط من الوضع الراهن، ورؤية إسماعيل التي تسلط الضوء على التدخلات الخارجية، تبقى ليبيا عالقة في دوامة السياسة الدولية. وفي هذا المشهد المعقد، يظل الأمل في الحل المحلي، مدعومًا بدعم دولي حقيقي وليس مجرد شعارات وتصريحات.

الليبيون الذين عانوا طويلاً من الصراعات والعنف ينتظرون بفارغ الصبر أي بادرة أمل تلوح في الأفق. فهم يدركون أن الحل الحقيقي للأزمة لن يكون عبر إراقة الدماء أو الصراعات المسلحة، بل من خلال عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الدائم للبلاد. الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال المصيري، فهل ستتمكن ليبيا من كسر قيود الماضي والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا؟