الأرصاد: طقس معتدل على ليبيا.. ومن المتوقع حدوث ارتفاع للحرارة على الشمال الغربي

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تميل درجات الحرارة للاعتدال، اليوم الجمعة، على معظم مناطق ليبيا، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (25-31) مئوية مع نشاط نسبي للرياح الشمالية على مناطق الشمال الشرقي، وتسجل على مناطق الجنوب ما بين (36-41) مئوية، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

المركز قال في نشرته اليوم إن درجات الحرارة تشهد زيادة تدريجية بداية من يوم الغد السبت على مناطق الشمال الغربي، ويكون الارتفاع ملحوظا منتصف الأسبوع.

تفاصيل الطقس على ليبيا

وفي تفاصيل نشرته، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة السماء صافية في المنطقة الممتدة من راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي (نفوسة).

والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، وتتحول ظهر يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (26–31) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

أمّا في مناطق الجنوب الغربي، فإن حالة السماء في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، قليلة السحب، بحسب التوقعات.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه. درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (36–41) مئوية.

ووفقا لتوقعات الطقس، فإن حالة السماء على مناطق شمال شرق ليبيا الممتدة من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، قليلة السحب.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (25-30) مئوية.

وفي مناطق الجنوب الشرقي، (الواحات-السرير-تازربو-الكفرة) السماء صافية والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37–41) مئوية.