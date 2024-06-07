الأرصاد تحذّر من ريح “شرش” على ساحل درنة وأقصى الشرق

أخبار ليبيا 24

وجّه مركز الأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة البحر على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى شرق ليبيا. وقال إن الساحل يشهد ريح شمالي غربي “شرش” نشط إلى قوي على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي سرعته ما بين (25-30) عقدة.

وأضافت الأرصاد، أن حالة السماء على الساحل من راس جدير إلى سرت صافية إلى قليلة السحب، والريح متغير الاتجاه إلى شرقي على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس و”شرش” إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل، مشيرًا إلى أن سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

وذكرت، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 -1.25) متر، والبحر هادئ الى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (20-22) مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الرؤية جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف. وأضاف، أن السماء في منطقة الساحل من الخليج إلى طبرق قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

تحذير الأرصاد

والريح “شرش” ويكون غربي على ساحل شحات تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من سوسة إلى أقصى الساحل الشرقي، بحسب الأرصاد.

وذكرت الأرصاد، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.75) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب ظهر الغد على ساحل طبرق.

وأضاف، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (21 -23) مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.