أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن اختيار ليبيا لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ممثلة عن قارة أفريقيا لمدة ثلاثة سنوات، يأتي هذا الاستحقاق بعد تصويت إلكتروني للدول الأعضاء في مؤتمر المنظمة في دورته 112 في جنيف.

القضايا التي ناقشها المؤتمر

ناقش المؤتمر في هذه الدورة، أبرز القضايا التي تواجه سوق العمل العالمي والإفريقي على وجه التحديد، وكان جدول أعمال المؤتمر حافل بالعديد من الحواريات والندوات حول، المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ووضع المعايير المعنية بالمخاطر البيولوجية والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة تحسين ظروف العمل حول العالم ووضعها في معايير عمل دولية، لاسيما أن أبناء القارة الأفريقية يعانون من قلة فرص العمل وسط تحديات الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها عدد من البلدان الأفريقية والتي تؤثر بشكل مباشر على فرص العمل والقطاع الخاص واقتصاد الدول، الأمر الذي يجعل شباب القارة يهاجرون إلى الدول الغربية معرضين حياتهم لخطر الموت في الصحراء أو البحر.

وشارك الوفد الليبي في أعمال المؤتمر بحضور علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل، وخلال كلمته أكد على أهمية التعاون الدولي في مجال تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للعمال. مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لتحسين منظومة العمل وتطوير التشريعات المحلية بما يتوافق مع اتفاقات وتوصيات العمل الدولية.