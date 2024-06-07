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ألمانيا تقرض المغرب 100 مليون يورو للحد من تبعات زلزال الحوز

ألمانيا تمد يد العون للمغرب

7 يونيو، 2024 12:25 ص
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ألمانيا-المغرب
ألمانيا-المغرب

أخبار ليبيا 24

منحتْ ألمانيا المملكة المغربية قرضًا بملايين الدولارات؛ لدعم وإعمار المناطق المتضررة من زلرال الحوز الذي ضرب البلاد سبتمبر الماضي.

وبحسبِ وكالة المغرب العربي للأنباء؛ وقعَ المغرب اتفاقيةً مع بنك التنمية الألماني،  بقيمة 100 مليون يورو لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال والحد من أثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المواطنين وفقَ الوكالة.

ألمانيا-زلزال-المغرب
ألمانيا-زلزال-المغرب

تراجع العجز التجاري في المغرب

وفي سياقٍ منفصل… سجلَ العجز التجاري في المملكة المغربية تراجعًا ضئيلاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

مكتب الصرف المغربي؛ أكد أنّ العجز التجاري في المملكة المغربية سجل 90.7 مليار درهم، أي 9.14 مليار دولار، مدفوعًا بانتعاش صادرات السيارات وصناعة الطائرات، إذ ارتفعت الصادرات في الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي 3.5% على أساس سنوي، مسجلةً 150.4 مليار درهم مغربي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.1% مسجلةً 241.2 مليار درهم، وفقَ بيانات مكتب الصرف المغربي.

وحققت صادرات السيارات في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي 5.3 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب

وفي الأثناء… يسعى المغرب إلى إيلاء اهتمامٍ أكبر بصناعة الألعاب الإلكترونية حتى تصل إيراداتها إلى 3 مليارات دولار، أي 30 مليار درهم.

محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة المغربي، أوضحَ في تصريحات صحفية لوكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، أن تنظيمَ أول معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية يجسد مدى اهتمام المملكة المغربية بهذه الصناعة الواعدة، مشيرًا إلى ان الحكومة اطلقتْ خطة مفصلة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية تتضمن إنشاء أول مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، باستثمار يفوق 26 مليون دولار، أي 260 مليون درهم.

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7 يونيو، 2024 12:25 ص
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