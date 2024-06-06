43.7 مليار دينار.. إيرادات ليبيا في 5 أشهر الأولى من 2024

أخبار ليبيا 24

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن أن إيرادات ليبيا خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2024 بلغت نحو 43.7 مليار دينار ليبي.

وفي بيان الإيراد والإنفاق لشهر مايو 2024، ذكر المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات بلغ 43.726 مليار. الإيرادات تضمّنت المبيعات النفطية إذ بلغت 36.8 مليار، بينما بلغت إيرادات الإتاوات النفطية 6.0 مليار.

وذكر بيان المصرف المركزي، أن إيرادات الضرائب بلغت121 مليون، بينما بلغت إيرادات الجمارك 123 مليون. وبلغت إيرادات الاتصالات 11 مليون، وإيرادات إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 32 مليون.

تدني إيرادات النفط المحلية في ليبيا

وفي بيانه قال المصرف المركزي، إن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية شهدت تدٍن حاد، مشيرًا إلى جرى توريد مبلغ 32 مليون دينار فقط خلال الفترة.

الإيرادات العامة تضمنت كذلك إيرادات أخرى بلغت 639 مليون، إذ أشار المصرف المركزي أن هذه تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة، وهي: (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).

إجمالي الإيرادات العامة، بلغ نحو 31.951 مليار دينار، وذلك في بيان الإيراد والإنفاق لشهر أبريل 2024.

المصرف المركزي، يقول إن هذا البيان جاء لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.