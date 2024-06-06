هيئة التدريس بكلية الآداب صبراتة تدين اعتداء الطلبة على وكيل الشؤون العلمية

أخبار ليبيا 24

دان أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة صبراتة، الإعتداء الذي تعرض له زميلهم وكيل الشؤون العلمية بالكلية خلال متابعته سير الدراسة في الكلية، من قِبل بعض الطلبة.

مطالب أعضاء التدريس في البيان

وبحسب البيان المصور لأعضاء هيئة التدريس قالوا فيه إن الطلبة تهجموا على الأستاذ لفظياً بسبّه وشتمه والتطاول عليه بالضرب أيضاً، واصفين الواقعة بأنها “حركات غير أخلاقية لا تليق بالطالب الجامعي، ولا تمت إلى الأخلاق بصلة”.

ودعا أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وإداريين، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبة المعتدين على الأستاذ، وتطبيق القوانين واللوائح والنظم الداخلية في الكلية، إحقاقاً للحق، وحتى يتم ردع هذه العمليات السيئة التي تؤثر على بقية الطلبة الآخرين وتنتهك حرمة الحرم الجامعي، وطالبوا النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بإحالة شكواهم إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.

وطالبوا أيضاً برد اعتبار وكيل الكلية عبر تشكيل لجنة تحقيق مع المعنيين وبشكل عاجل لتطبيق لائحة تنظيم التعليم العالي 501 بشأن المعنيين، والنظر في اختصاصات اتحاد الطلاب وتحديد مهامهم بشكل رسمي، واستبدال الأفراد الحاليين منهم بغيرهم، ووقف انعقاد مكتب اتحاد الطلبة إلى حين الفصل في القضية المطروحة.

وعن اتحاد الطلبة في ليبيا، فهو جسم لم تدعمه المؤسسات الحكومية منذ عقود، بل بالعكس عملت الدولة الليبية إبان النظام السابق على إنهاء اتحاد الطلبة ومحاربة أي طالب ينخرط في أي تشكيل داخل الجامعات الليبية، وُجز بالعديد من الطلبة في السجون في السبعينات، ومن بعد الثورة حاول الطلبة إحياء الاتحادات على مستوى الجامعات الليبية، ولكن بسبب عدم ترسخ هذه القيم في نظام الجامعات يعاني اليوم اتحاد الطلبة في أي جامعة ليبية من مشاكل جسمية تعوق عمله، وفقد قيمته المهمة في المؤسسة الجامعية.