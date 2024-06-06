مجلس الدولة يدعو للتنسيق مع البرلمان للعمل بمخرجات اتفاق القاهرة

صوّت مجلس الدولة خلال جلسته الـ99 بمقر المجلس في طرابلس على أهمية التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة، والعمل بمخرجاته.

كما صوّت أعضاء ورئاسة مجلس الدولة على «تكليف لجنة الأمن القومي بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرارات واللوائح بخصوص تنظيم واستخدام العمالة الوافدة».

ودعا أعضاء مجلس الدولة خلال جلستهم إلى «الإسراع في إعداد مشروع قانون للعمالة الوافدة بالتعاون مع المختصين تمهيدًا لاصداره كتشريع للعمل به في الدولة الليبية» بحسب منشورٍ لمجلس الدولة عبر منصة فيسبوك.

كما كلف أعضاء مجلس الدولة «لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس بمتابعة ملف اللاجئين بمدينة الكفرة جرّاء الصراع المسلح في السودان واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ حقوق اللاجئين» وفقَ منشور المجلس.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناقشَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة مع آيدار أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛آخر المستجدات السياسية، وآليات تنشيط المسار السياسي بُغية الوصول إلى انتخابات «نزيهة ترضي الجميع وتلبي طموح الليبيين» بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع وفدٍ من مجلس الدولة؛ آليات تفعيل مخرجات لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، والمنعقد في مارس الماضي، تحت رعاية وإشراف جامعة الدول العربية.

عقيلة ناقش مع المجتمعين في القبة؛ آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا العالقة في الشأن الليبي، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب عبر موقعه الرسمي.

وفي وقتٍ سابق…بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مخرجات لقاء القاهرة.