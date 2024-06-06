غزة: مقتل نساء وأطفال في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

قصفت إسرائيل مدرسة في غزة، يوم الخميس، بما وصفته بغارة جوية استهدفت ما يصل إلى 30 من مقاتلي حماس بالداخل، وقال مسؤول في حماس إن 40 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا أثناء لجوئهم إلى موقع الأمم المتحدة.

وأظهرت لقطات فيديو فلسطينيين وهم ينقلون الجثث بعد الهجوم الذي وقع في لحظة حساسة في محادثات الوساطة بشأن وقف إطلاق النار الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وبعض الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقف الحرب في غزة

وأصدرت الولايات المتحدة، بيانا مشتركا مع دول أخرى، اليوم الخميس، دعت فيه إسرائيل وحماس إلى تقديم كل التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق بعد ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة.

ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، تأكيدات إسرائيل بأن مدرسة الأمم المتحدة في النصيرات بوسط غزة، قامت بإخفاء موقع قيادة لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة نفذت “ضربة دقيقة” ووزع صورا عبر الأقمار الصناعية تسلط الضوء على جزأين من مبنى قال إن المقاتلين كانا يتمركزان فيه.

وقال فيليب لازاريني المدير العام للأونروا إن المدرسة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي ستة آلاف نازح في ذلك الوقت.

وكتب على موقع X: “قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وجُرح عدد أكبر.. والمزاعم عن احتمال وجود مجموعات مسلحة داخل الملجأ صادمة، لكننا غير قادرين على التحقق من هذه الادعاءات”.

وأضاف: “مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية تمثل تجاهلا صارخا للقانون الإنساني الدولي”.