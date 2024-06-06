صعود أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

صعدت أسعار النفط العالمية من جديد بعض انخفاضها يوم الأمس، وسط توقعات متزايدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وزادت قيمة العقود الآجلة لخام (برنت) بقيمة 31 سنتاً، بما يعادل 0.40%، إلى 78.72 دولارا للبرميل بعد أن كان بالأمس يصل إلى 76.90 دولار للبرميل وهي زيادة معتبرة يشهدها السوق العالمية، في حين

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً، أي 0.55%، إلى 74.48 دولار للبرميل، بعد أن كان سعره 71.82 دولار للبرميل.

تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

وعلى الرغم من تحقيق المخزونات الأمريكية ارتفاعًا قدرهُ 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب معهد البترول الأميركي، إلا أنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته (رويترز) في الفترة من 31 مايو إلى الخامس من يونيو، مما ينتج عنه انخفاض أسعار الاقتراض بطبيعة الحال، والذي بدوره يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

وفي سياق آخر، يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع يعقد الأسبوع الجاري، للمرة الأولى منذ خمس سنوات تقريبًا، سعياً منه لتلافي الوضع الحرج لاقتصاد دول الاتحاد ورفع الضغطات الاقتصادية عنها قدر المستطاع، ومواجهة أزمة التضخم التي تعد هي الأسوأ من نوعها في منطقة دول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب (المركزي الأوروبي) عن نيته خفض أسعار الفائدة إلى 3.75% من 4%، وهو المستوى الأعلى المسجل في تاريخ البنك. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل.