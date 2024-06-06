خوري: القادة الشباب هم رأس المال البشري الحقيقي لليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن القادة الشباب هم رأس المال البشري الحقيقي لليبيا.

جاء ذلك عقب زيارةً لـ “جامعة برنيتشي” للعمارة والعمران في مدينة بنغازي. والتقت خوري خلال الزيارة بطالبات وطلاب أكملوا خمس سنوات من الدراسة بمشاريع تخرج اتخذت موضوعا رئيسيا لها إعادة إعمار مدينة درنة.

وعرض الخريجون على نائبة الممثل الخاص مشاريعهم التي تضمنت تصورات لإعادة إعمار ما دمره إعصار دانيال في مدينة درنة.

وتزاوج المشاريع بين أحدث تقنيات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني والطابع الأصيل المستوحى من العمارة المحلية والعمارة العربية الإسلامية.

تدوينة خوري

ووصفت خوري الزيارة بـ “الملهمة”. وقالت على حسابها على منصة “X”: “إن القادة الشباب الذين التقتهم هم رأس المال البشري الحقيقي لليبيا.. إنهم في حاجة لتوفير المناخ المواتي لإطلاق العنان لطاقاتهم”.

خوري، وفي أثناء زيارتها إلى بنغازي التقت صباح اليوم الخميس، مع المهندس بالقاسم خليفة حفتر، رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وجرى في أثناء اللقاء مناقشة مشاريع التنمية التي يقودها الصندوق في جميع المدن الليبية، لا سيما مدينة درنة وإعادة إعمارها، بعد دمار نصف المدينة بسبب عاصفة دانيال.

وشهد اللقاء عرض مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار شرحًا مفصلًا للإستراتيجية الموضوعة للإعمار في المدن والمناطق المشمولة ضمن الخطة، إضافةً إلى استعراض جملة من النقاط ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.