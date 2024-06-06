حمّاد: نسير بخُطى ثابتة نحو التغيير والتطوير والإعمار

أخبار ليبيا 24

أكّد أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان أن الحكومة تسير بخُطى ثابتة نحو التغيير والتطوير والإعمار عبر أدواتها التنفيذية.

حمّاد اجتمع بمقر جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية والطبية مع بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وحاتم العريبي ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية في حضور مديري المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي أثناء الاجتماع أكّد حمّاد أن الحكومة منذ مباشرتها لعملها، أخذت على عاتقها تقديم كافة الخدمات اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين في جميع المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي أو الطبي، وتغيير هيكلية واختصاصات جهاز الإمداد الطبي وإعادة هيكلة إدارته مؤخرا.

كما أكّد رئيس الوزراء، ملاحظة التحسن في تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتحسين وتطوير المستشفيات والعيادات بصفة عامة.

حمّاد: التغيير الإيجابي هو هدفنا

وقال حمّاد: إن “التغيرات الإيجابية، سواء في القطاع الصحي أو على مستوى الإعمار والتنمية بصفة عامة؛ هي ما تسعى إليه الحكومة عبر الأدوات التنفيذية مثل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أو جهاز الإمداد الطبي، وغيرها من الأجهزة التنفيذية”.

وأضاف: أن “الحكومة وعبر الأدوات التنفيذية الفاعلة تسير بخُطى ثابتة نحو التغيير والتطوير والإعمار والتنمية في جميع المجالات”، مشيرًا إلى أنه بجهود القائمين على جهاز الإمداد الطبي؛ سيتم في الأيام القليلة المقبلة افتتاح المركز المتخصص للأورام، على أعلى مستوى من التجهيز الفني والطبي.

وأوضح، أنّه جرى إنشاء وصيانة وتجهيز العديد من مقرات المستشفيات، والوحدات الطبية، بجهود القائمين على صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأثنى حمّاد على جهود لجنة توطين العلاج في الداخل بوزارة الصحة؛ لإجراء العمليات الجراحية الخطيرة، كما شكر المستشفيات والوحدات الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة، والعناصر الإدارية، والذين أدّوا أعمالهم بكل إخلاص وتفانٍ.