بالقاسم حفتر في لقائه مع خوري “نتطلع للاستفادة من خبرات البعثة في مجال التنمية”

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خلال زيارتها للمنطقة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الجاري، التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، مع القيادات السياسية والعسكرية بالمنطقة، وتباحثت معهم حول جهود البعثة الرامية إلى إنهاء حالة الصراع السياسي بين الأطراف الليبية.

والتقت خوري صباح اليوم الخميس مع المهندس بالقاسم حفتر رئيس صندوق التنمية و إعادة إعمار ليبيا، وتناقشت معه حول مشاريع التنمية التي يقودها الصندوق في كافة المدن الليبية ولاسيما، مدينة درنة وإعادة إعمارها، بعد دمار نصف المدينة بسبب عاصفة دانيال.

أبرز ما جاء في اللقاء

وأكد بالقاسم حفتر أن الصندوق يطبق استراتيجية وطنية وشاملة للتطوير وعلى المدَيين القريب والبعد، وأردف موضحاً “نتطلع للاستفادة المتبادلة من خبرات وقنوات تواصل الأمم المتحدة في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الإعمار والتنمية”.

واستعرض المهندس بالقاسم حفتر على خوري والوفد المرافق لها، الأعمال التي قام بها صندوق إعادة الإعمار في كافة المدن الليبية من صيانة للطرق وإنشاء الكباري وصيانة المستشفيات، وتطوير البنى التحتية، من صرف صحي وكهرباء، إلى جانب الأعمال الكبيرة التي يقوم بها الصندوق في مدينة درنة، وتهيئة الأحياء السكنية لعودة الأهالي إلى بيوتهم وهم مطمئنين، إذ يعمل الصندوق وفقاً إلى أسس علمية بالاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية.

لقاء خوري مع المشير خليفة حفتر

هذا وقد التقت خوري بالمشير خليفة حفتر يوم الأحد، بمقر القيادة العامة بالرجمة، وأكدت خوري أن البعثة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المحادثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.

في حين رحب المشير خليفة حفتر بجهود البعثة الأممية بقيادة خوري، وأكد على دعمه للجهود المبذولة من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية، وإنهاء حالة الصراع وتوحيد التراب الليبي تحت قيادة واحدة.