النويري يبحث مع روسيا وإيطاليا التسوية السياسية وإجراء الانتخابات

ناقشَ فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع آيدار أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ سُبل وآليات توحيد موقف المجتمع الدولي تُجاه الحل في ليبيا.

النويري، وخلال لقائه السفير الروسي في مفر فرع ديوان مجلس النواب في بطرابلس، بحثَ معهُ خطط إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وآليات إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا؛ وصولاً إلى إقرار الدستور وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لمجّلس النواب.

ويصُب لقاء النويري مع السفير الروسي في مساعي البرلمان لتوحيد الجهود الدولية تُجاه الملف الليبي، وفقَ مجلس النواب.

وفي لقاءٍ منفصل.. تباحث النويري مع جيانلوكا ألبيريني، السفير الإيطالي لدى ليبيا؛ إمكانية إيجاد صيغة موحدة بين الأطراف الدولية تُفضى إلى حل جذري للأزمة في ليبيا.

كما ناقشَ النويري استراتيجيات البرلمان للوصول إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات الحكومية، وإمكانية تعزيز العلاقات المشترك بين ليبيا وإيطاليا عبر تنفيذ اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية، وفقَ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وفيما سبق… بحثَ النويري مع القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت. آخر مُستجدات الأوضاع السياسية وسُبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد، وسير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية على منصة (X) أكدت أنّ برنت ناقش “أفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما سيهم في تعزيز استقرار البلاد وازدهارها” وفق نص التدوينة.