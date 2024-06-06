المؤسسة الليبية للاستثمار تتابع مع مجلس الأمن الأموال المجمدة

تابعتْ المؤسسة الليبية للاستثمار، مع فريق الخبراء المعني بليبيا – التابع لمجلس الأمن الدولي، ملف الأموال الليبية المجمدة والاستثمارات في الخارج، بحسب المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للإستثمار في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «عقدنا اجتماعاً مستفيضًا مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لمناقشة الخطة الاستثمارية المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا» بحسب المنشور.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنّ هذا الاجتماع الذي وصفتهُ بالمستفيض «يأتي هذا في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنمية قدراتها الاقتصادية، بهدف الحفاظ على الأصول المجمدة للمؤسسة وشركاتها ومحافظها التابعة» بحسب نص المنشور عبر منصة فيسبوك.

وفي سياقٍ ذي صلة..بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي ياسين الأبيض، تفعيل عددٍ من المشاريع الاستثمارية المتوقفة.

وتابع الدبيبة مع مؤسسة الاستثمار والصندوق الإنمائي؛ تفعيل عدد من المشروعات المشتركة بين الصندوق والمؤسسة المُتوقفة منذ سنوات.

ووجّه الدبيبة المؤسسة والصندوق بضرورة إعطاء الأهمية للمشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية، داعيًا إلى ضرورة رفع وتيرة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بُغية تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.