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الفطيسي يناقش سُبل تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية مع الصين

الفطيسي يلتقي الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة

6 يونيو، 2024 10:45 م
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الفطيسي-الصين
الفطيسي-الصين

أخبار ليبيا 24

بحثَ محمود الفطيسي، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مع نعيم بوعبدلله، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة؛ الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، بحسب الفطيسي.

الفطيسي؛ ناقشَ في طرابلس دور الغرفة الاقتصادية في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بين ليبيا والصين.

وأكد الفطيسي على جدوى الرؤى المشتركة بين الجانبين والرامية لتحريك عجلة الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي، داعيًا إلى تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجانبيبن في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد.

الفطيسي-الصين
الفطيسي-الصين

العلاقات الصينية – الليبية

وفي وقتٍ سابق… ناقشَ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مع نظيره الصيني لي تشيانغ، في العاصمة الصينية بكين، إمكانية عودة السفارة والشركات الصينية إلى ليبيا وتبادل السجناء بين البلدين.

وتباحث الطرفان عددًا من الملفات المشتركة، ومناقشة عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها الصين بشأنها، وعودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، بحسب منشورٍ للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة عبر منصة فيسبوك.

كما أكدَ الدبيبة خلال لقائه نظيره الصيني في بكين، على ضرورة تبادل السجناء بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا، وعلى عودة عمل السفارة الصينية في طرابلس بعد حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

الدبيبة
الدبيبة
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6 يونيو، 2024 10:45 م
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