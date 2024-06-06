الفساد ينهش أركان الدولة.. حكم الجراري يكشف فشل حكومة الدبيبة

تعلو صيحات الاستنكار والغضب ضد الفساد في ليبيا، فبينما يتسلط الضوء على حكم السجن الذي صدر بحقّ “أمل الجراري”، رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبورغ، يتبيّن لنا بوضوح مدى فشل حكومة الدبيبة في مكافحة الفساد وإعادة الثقة في نظام العدالة.

يُشكل حكم السجن الذي أصدرته محكمة جنايات طرابلس بحق الجراري مجرّد نقطة ضوء صغيرة في بحر من الفساد الذي يغمر أروقة الحكومة. فتورّط “أمل الجراري” في جرائم الفساد والتآمر ينطوي على مزيدٍ من الإثباتات حول الفساد المستشري في أعلى المستويات الحكومية.

ولكن ليس هناك من يحاسب في هذه المأساة، فعلاقة الجراري المشبوهة بوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، تلقي بظلالٍ كثيفة على مدى تأثير السياسة على حكم العدالة. فهل كان هناك تأثير سياسي يدفع بالقضاء إلى إصدار هذا الحكم؟ هل تم التلاعب بالمعطيات أو حتى التقاضي نفسه؟

لكن المشكلة ليست فقط في هذه القضية الفردية، بل في انتشار الفساد في كل ركنٍ من أركان الحكومة منتهية الولاية. فتقارير التحقيق كشفت عن شبكة واسعة من الفساد تمتد عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يهدد بتفكيك النظام بأكمله وإهدار آخر بقايا الثقة في الحكومة.

إن مواجهة هذا الفساد ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي معركةٌ أخلاقية وسياسية، تتطلب إرادة حقيقية للقضاء على الفساد وإعادة بناء النظام من جديد. وحتى يتسنى لليبيين النهوض من ركام الفساد والانحطاط، يجب على حكومة الدبيبة أن تتخذ إجراءات فعالة وشجاعة لإعادة الثقة في نظام العدالة وتحقيق العدالة الحقيقية.