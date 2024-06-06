السودان: اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” في هجوم على قرية

أخبار ليبيا 24

اتهم نشطاء قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب “إبادة جماعية” عندما قتلت ما لا يقل عن 100 شخص في هجوم على قرية في ولاية الجزيرة، يوم الأربعاء.

وإذا تأكد الهجوم فسيكون الأحدث في سلسلة من عشرات الهجمات التي يشنها جنود قوات الدعم السريع على قرى صغيرة في أنحاء الولاية الزراعية بعد سيطرتها على العاصمة ود مدني في ديسمبر.

وقالت، لجنة مقاومة ود مدني المؤيدة للديمقراطية، في بيان، على “فيس بوك” في وقت متأخر من مساء الأربعاء: “قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية يوم الأربعاء بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع مرتين، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص”.

وفي وقت لاحق قالت، إن عدد القتلى بالمئات، وقالت إن الجيش السوداني لم يستجب لطلب المساعدة.

حرب السودان

وبدأت قوات الدعم السريع قتال الجيش في أبريل 2023 بعد خلافات حول دمج القوتين، وسيطرت منذ ذلك الحين على العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق غرب السودان.

وهي تسعى الآن إلى التقدم نحو وسط البلاد، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة إن شعب السودان معرض “لخطر مجاعة وشيك”.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة X يوم الأربعاء إنها “هاجمت قواعد للجيش والميليشيات المتحالفة معها حول ود النورة، لكنها لم تعترف بوقوع خسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف: “في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم الأربعاء، هاجمت قواتنا ثلاثة معسكرات غرب وجنوب وشمال منطقة “ود النورة” تضم قوات من مليشيا البرهان، وجهاز المخابرات، وكتيبة من كتائب الإسلاميين المعروفة بـ (الزبير بن العوام) إلى جانب مستنفرين”.

لكن لجنة مقاومة ود مدني اتهمتها باستخدام المدفعية الثقيلة ضد المدنيين، والنهب، ودفع النساء والأطفال إلى اللجوء إلى بلدة المناقل القريبة.

ونشرت صوراً ومقطع فيديو لعشرات الجثث ملفوفة لدفنها في ساحة مفتوحة وسط حشود كبيرة من الرجال. وقالت اللجنة إن “أهالي ود النورة طلبوا من الجيش إنقاذهم لكنهم للأسف لم يستجيبوا”.

وأدان مجلس السيادة الانتقالي المتحالف مع الجيش الهجوم. وقالت في بيان: إن “هذه الأعمال الإجرامية تعكس السلوك الممنهج لهذه الميليشيات في استهداف المدنيين”.