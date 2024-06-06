السفير الفرنسي يدعو عقيلة صالح لزيارة باريس

أخبار ليبيا 24

استلم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب دعوة رسمية من السفير الفرنسي بليبيا مصطفى مهراج، يدعوه فيها إلى زيارة باريس، وذلك لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل حل الأزمة.

دعوة لمناقشة الأزمة السياسية

سلّم مهراج الدعوة إلى عقيلة صالح أثناء لقائه معه اليوم الخميس بمدينة القبة، إذ تناقش الطرفان حول الأوضاع السياسية الحالية في البلاد وسبل الوصول إلى انتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

لقاءات مهراج في الشرق الليبي

يأتي هذا اللقاء عقب، اجتماع المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة مع السفير الفرنسي، إذ أشاد المشير خليفة حفتر بالعلاقات (الليبية – الفرنسية) وأكد أهمية تطويرها، وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين، لاسيما في عملية التنمية والإعمار التي يقودها صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة المهندس بالقاسم حفتر، ومن جانبه أعرب مهراج عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المشتركة، بحسب بيان القيادة العامة للجيش الليبي على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على “أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

ومن ضمن زياراته للقيادات السياسية والعسكرية في الشرق، التقى مهراج مع المهندس بالقاسم حفتر بمدينة درنة، واطلع على عمل صندوق إعادة إعمار درنة، وتضمن اللقاء استماعاً لشروح تفصيلية حول الشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الإعمار، وإدارة المستشفيات، وتدوير النفايات، وإنشاء السدود، وشبكات الصرف الصحي، والتكنولوجيا المتقدمة في الرقمنة وأنظمة الحماية من الفيضانات، وتحصين الشواطئ وحماية المدن من مخاطر الكوارث.