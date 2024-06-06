السجن 7 سنوات لسفيرة ليبيا في بلجيكا سبع سنوات في قضية فساد مالي

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أنزلت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن سبع سنوات على أمل الجراري رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، مع تغريمها ضعف المبلغ المختلس؛ وحرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.

جاء ذلك على خلفية التسجيل الصوتي المسرب في سبتمبر 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام محليّة، طلبت فيه الجراري تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى بإعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان.

وقال مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى.

إدانة سفيرة ليبيا

وأضاف المكتب، أن قضاء الحكم للإساءة المنسوبة “تصدّى إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة تحقيق أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة”.

وقال مكتب النائب العام: إن “المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليها؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ وحرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة”.

وفي أغسطس 2023 أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قرارا بإيقاف الجراري عن العمل احتياطيا، بسبب ارتكابها عدّة مخالفات.

خلفية القضية

وفي سبتمبر 2023 أثار التسريب الصوتي المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا أمل الجراري، جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

وطلبت الجراري في التسجيل من صديقة لها تدعى “نديمة القريتلي” تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى، بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة، وذلك بإعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.

وكانت “نديمة القريتلي” وهي سكرتيرة السفيرة الليبية في بلجيكا قد اعترفت بصحة التسجيل، مؤكدة أنه “غير مفبرك”، ووصلها من هاتف السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام.

القريتلي في شهادتها قالت إنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو 2023 بشأن واقعة طلب الجراري تحويل المبلغ.

وأضافت، القريتلي، أن الجراري طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، وإنها زعمت أن هناك بندًا تحت مسمى “بند سياسي” تصرف من خلال 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه، لكن الجراري أبلغتها أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل الحوالة وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة.