الحداد يبحث مع إيطاليا زيادة التعاون العسكري

ناقشَ محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش – في طرابلس، مع جيانلوكا ألبيريني السفير الإيطالي لدى ليبيا، والملحق العسكري للدفاع الإيطالي؛ آليات تعريز التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا.

كما بحثَ الحداد مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس؛ سير عمل اللجنة الليبية الإيطالية للتعاون العسكري، وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان عبر منصة فيسبوك.

أكدَ نيكولا أورلاندو، سفير الإتحاد الأوروبي، خلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس؛ على الالتزام المشترك بالمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

أورلاندو والحداد، بحثَا في طرابلس آخر التطورات الإقليمية وانعكاسها على الأوضاع الليبية، والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لتدوينة أورلاندو عبر منصة (X) شدّد الطرفان خلال اللقاء على أهمية ‘عادة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وفقَ التدوينة.

وفيما سبق… أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»