الأخبارليبيا
أخر الأخبار

الحداد يبحث مع إيطاليا زيادة التعاون العسكري

الحداد يتابع عمل اللجنة الليبية الإيطالية للتعاون العسكري

6 يونيو، 2024 11:08 م
0 1
الحداد
الحداد

 

أخبار ليبيا 24

ناقشَ محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش – في طرابلس، مع جيانلوكا ألبيريني السفير الإيطالي لدى ليبيا، والملحق العسكري للدفاع الإيطالي؛ آليات تعريز التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا.

كما بحثَ الحداد مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس؛ سير عمل اللجنة الليبية الإيطالية للتعاون العسكري، وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان عبر منصة فيسبوك.

الحداد-إيطاليا-تعاون-عسكري
الحداد-إيطاليا-تعاون-عسكري

الحداد يشدد على أهمية توحيد المؤسسات العسكرية

أكدَ نيكولا أورلاندو، سفير الإتحاد الأوروبي، خلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس؛ على الالتزام المشترك بالمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

أورلاندو والحداد، بحثَا في طرابلس آخر التطورات الإقليمية وانعكاسها على الأوضاع الليبية، والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لتدوينة أورلاندو عبر منصة (X) شدّد الطرفان خلال اللقاء على أهمية ‘عادة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وفقَ التدوينة.

الحداد يبحث مع أمريكا توحيد المؤسسات العسكرية

وفيما سبق… أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»

جيريمي
جيريمي
الوسوم
6 يونيو، 2024 11:08 م
0 1

المزيد من الأخبار

مجلس-الدولة

مجلس الدولة يدعو للتنسيق مع البرلمان للعمل بمخرجات اتفاق القاهرة

6 يونيو، 2024 11:08 م
الفطيسي-الصين

الفطيسي يناقش سُبل تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية مع الصين

6 يونيو، 2024 10:45 م
المؤسسة-الليبية-للاستثمار

المؤسسة الليبية للاستثمار تتابع مع مجلس الأمن الأموال المجمدة

6 يونيو، 2024 10:23 م
العيضه: تضامن أهالي الكفرة والجيش ساهم في دعم اللاجئين

العيضه: تضامن أهالي الكفرة والجيش ساهم في دعم اللاجئين

6 يونيو، 2024 9:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى