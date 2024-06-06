البوعيشي: “وصول الدفعة الأولى من حجاج درنة”

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أعلن صبري البوعيشي نائب الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن وصول أكثر من خمسة آلاف حاج ليبي، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وصول حجاج مدينة درنة إلى الأراضي المقدسة

وأوضح البوعيشي في تصريحات صحفية أن الدفعة الأولى حجاج مدينة درنة والمدن المجاورة لها، المتضررين من الفيضانات قد وصلوا إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، على أن تنطلق الخميس الرحلة الثانية لهم.

وأضاف البوعيشي أن الدولة الليبية ككل عام تكفلت بكافة مصاريف حجاج بيت الله الحرام، وبلغت تكلفة كل حاج 57 ألف دينار ليبي، أي ما يقدر بـ 8200 دولار.

6 مطارات لنقل الحجاج

وحددت الهيئة العامة لشؤون الحج 6 مطارات لنقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة، وتعاقدت مع الخطوط الأفريقية للطيران لنقل الحجاج الذين يتوافدون تباعًا إلى مكة المكرمة.

وفي سبيل تقديم كافة الخدمات للحجاج والحرص على سلامتهم الصحية، سلمت الهيئة لكل حاج ساعة إلكترونية ملزم بارتدائها طوال فترة الحج، وتم ربطها بالرقم الوطني، ويتابعها ذويهم من الوطن، للاطمئنان عليهم.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الثلاثاء، الإذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام الهجري المقبل 1446، وفق الإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

فتح باب التسجيل بقرعة الحج

وأكد البوعيشي أن الهيئة ستشرع في استقبال بيانات المسجلين في قائمة القرعة لكل الليبيين عبر منصة “حجاج” الإلكترونية خلال اليومين المقبلين ولمدة شهر، فعلى الراغبين بالتسجيل الإسراع بإدخال بيانتهم عبر المنصة.

والجدير بالذكر أن هذه القرعة هي الأولى التي ستشرف عليها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.