الأسود: البعثة الأممية لم تُقدم أي مقترح للحل ومستمرة في العرقلة

تحدث ميلود الأسود، عضو لجنة “6+6” عن مجلس النواب، مؤكداً أن لقاء مصراتة لا يجب تحميله أكثر مما يحتمل، فهو مجرد لقاء لمتابعة تنفيذ مخرجات لقاء تونس، واستعراض كيفية تنفيذ القوانين الانتخابية.

وأوضح الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن هذا اللقاء هو تشاوري مع تنسيقيات الأحزاب والفعاليات، يهدف إلى تفعيل مخرجات قرارات لجنة “6+6” بعد العرقلة التي واجهها اجتماع تونس. وأكد أن أعضاء المجلسين هم المخول لهم وفق الاتفاق السياسي إتمام العملية السياسية، مشددًا على ضرورة وجود دعم دولي لاجتماعاتهم.

وأشار الأسود إلى أن البعثة الأممية، رغم حديثها العلني عن ضرورة أن يكون الحل “ليبي – ليبي”، تعرقل في الخفاء أي حل ليبي. وأوضح أن البعثة الأممية لم تُقدم حتى الآن أي مقترح للحل، وكل ما تفعله هو الاستمرار في عرقلة أي حلول ليبية.

وأكد الأسود أن الهدف الحالي هو التوافق على تشكيل حكومة موحدة، وهو أمر ضروري للوصول إلى الانتخابات. وأضاف أن رئاسة مجلس النواب أو الدولة لا تملك وحدها القرار داخل المجلسين، ولذا فإن هذا اللقاء هام لأنه يقترب من النصاب القانوني للمجلسين.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن تصريحات تكالة حول إعادة فتح القوانين الانتخابية والتفاوض حولها مجددًا ليست إلا محاولة للعرقلة من قبل الحكومة التي تسيطر على العاصمة.